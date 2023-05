El músico Luis Segura ‘Pajarito’ denuncia que extorsionadores le exigen el pago de S/5 mil para no atentar contra su vida ni la de su familia. Él pide el apoyo de las autoridades pues teme por el bienestar de sus hijos.

“Ya hace dos días que vienen, llaman, dejan mensajes y la verdad estoy muy preocupado porque tengo hijos menores también. Es un angustia no poder salir, no poder comprar, no poder llevar la vida normal que uno siempre se desenvuelve”, señaló el cantante en diálogo a Buenos Días Perú.

En un audio difundido por el matinal, se puede oír las amenazas de los extorsionadores hacia el padre de familia. “Habla Luis, alias Pajarito, mira loco, acá te habla la batería. Así corras a los rayas, apegues a los bandidos, acá me llega compare porque los plomos van a ir para tu cabeza. (...) Acá me pagas el huaco igual, te chapo porque tú eres público, tu eres cantante, te chapo y te dejo tirado. Acá soluciona, tienes 24 horas para que des solución a tu tema mano, caso contrario, plomo contigo”.

“Acá queremos 5 mil soles por tu vida y tu tranquilidad y la de tu familia. Acá sabemos muchas cosas de ti. (...) No esperes que toquemos a tu familia para que recién quieras dialogar. La plata se hace loco, no ames más el dinero que tu vida y la de tu familia”, le dicen.

Al respecto, Segura mencionó que es la primera vez que recibe este tipo de amenazas. Asimismo, aseguró que no tiene problemas con nadie. “Recurro a la prensa, a las autoridades de Chorrillos porque en verdad mis hijos están asustados. Es consecutivo que llaman, ofenden, insultan. Primero me llamaron, yo no acostumbro contestar llamadas de números que no están en mis contactos y me enviaron un mensaje y luego otro, y así. Yo soy cristiano, congrego en una iglesia cristiana y les contestaba que Dios les bendiga, que estaban equivocados, que yo no soy un cantante tan conocido, tan popular. Decirles que yo no cobro como otros músicos”.

“Vivo trabajando para mantener a los cuatro hijos que tengo. Yo no he querido tomar estas acciones, pero vengo aquí por mis hijos. Son pequeños y de verdad como padre no poder salir con esa tranquilidad, seguridad. Ya no están yendo al colegio. Yo no sé porque se ensañan conmigo. Solo le pido a Dios que guarde mi vida y la de mis hijos”, puntualizó,