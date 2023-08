Familia del niño de cuatro años que perdió la vida al quedar atrapado bajo los escombros de su hogar solicitan el apoyo. La vivienda estaba situada en el asentamiento humano Cautivo de Ayabaca, Collique, en el distrito de Comas.

Yesenia, madre del pequeño, informó que en estos momentos reside con su propia madre en una carpa facilitada como medida provisional. La ayuda otorgada hasta ahora ha sido insuficiente para hacer frente a su situación. Por ello, aguardan con esperanza que las autoridades municipales extiendan una mano solidaria en estos momentos difíciles.

“Todo se perdió, yo trabajo en doble turno para poder solventar en casa, a mi mamá porque no trabaja. Llegué a mi casa y no encontré más a mi bebé. Me había ido a trabajar a las 8 am. hasta las 10 pm. que salgo”, mencionó a América Noticias.