Guido Bellido, el presidente del Consejo de Ministros, acudió este último jueves 26 de agosto al Congreso de la República para solicitar el voto de confianza a su gabinete, señalando que no defraudará a la población peruana.

“Este voto de confianza es también un voto por el optimismo, por el porvenir que el país desea asegurar y por volver a confiar en un futuro en el que nos encontremos todos al borde de la mañana eterna de Vallejo, reconfortados y satisfechos, hermanados”, comenzó diciendo.

Sin embargo, lo que sorprendió a propios y extraños fue que el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros se animó a enviarle un fuerte mensaje a Beto Ortiz, haciendo referencia al personaje del libro de César Vallejo, Paco Yunque.

“Merecemos un país en el que Paco Yunque no deba guardar un silencio impotente, una rabia silenciosa y resignada. Un país en el que el esfuerzo y el talento no sean aplastados por la pobreza y las grandes desigualdades, pero, sobre todo, donde los Humbertos Grieves reciban ejemplar sanción y donde sus burlas y ofensas no sean toleradas jamás, por nada ni nadie”, señaló.

¿Por qué mencionaron a ‘Paco Yunque’?

Recordemos que Beto Ortiz, durante una transmisión en vivo con su amiga Carla García, comentó sobre la entrevista que le hizo Mónica Delta a Guido Bellido Ugarte.

“Ese Guido Bellido debe haber sido Paco Yunque en su salón. Debe haber sido el chibolo, cholito retaco que todo el mundo le tira pollos, y ahora se cree muy bacán y se quiere vengar de su pasado”, comenzó diciendo.

“Entonces, me parece que ese es el cuadro… O sea, ahora se cree chévere, va y bullea a los conductores y le dice a Mónica Delta la gente no quiere que te vayas de la televisión”, agregó el conductor de Willax TV.

