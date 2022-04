¡Totalmente indignados! Luzdilan Camargo, madre de Inti Sotelo, joven que perdió la vida en la manifestación del 14 de noviembre contra del régimen de Manuel Merino, decidió pronunciarse fuerte y claro, luego de escuchar las últimas declaraciones de Vanya Thais, quien mencionó haberse comunicado con la familia del fallecido.

A través de Twitter, la progenitora, el hermano y hermana del recordado joven le exigieron a la activista de derecha que deje de referirse a Inti y no manche su honra.

“La respuesta de mi madre para esta tipa que le gusta difamar, manchar la honra de personas que ya no están en vida, y que no tienen ni siquiera un poco de empatía con una madre. Necesitas ayuda de manera urgente Vanya. NO TE METAS CON MI FAMILIA, TENLO MUY CLARO”, escribió la hermana de Inti como descripción del video donde su madre le envía un fuerte mensaje a Thais.

“Desmiento a la señora Vanya Thais, que dice haber conversado con mi persona. Jamás yo podría entablar conversación alguna con alguien que se atreve a hablar mal de mi hijo Inti. Soy una madre que aún llevo el duelo por dentro por la cruel partida de mi hijo. Personas como ella, prefiero mantenerlas lejos de mi familia, y le sugiero que se haga tratar por su nivel de empatía hacia otra madre. La memoria de mi hijo no debe ser manchada de ninguna forma y por nadie”, señaló la madre de familia.

La respuesta de mi madre para esta tipa 🤨 que le gusta difamar, manchar la honra de personas que ya no están en vida, y que no tienen ni siquiera un poco de empatía con una Madre. Necesitas ayuda de manera urgente Vanya. NO TE METAS CON MI FAMILIA, TENLO MUY CLARO. 😡🧐 pic.twitter.com/UvIgkKKqcq — Killa Sotelo Camargo (@KillaSC3) April 8, 2022

¿Qué dijo Vanya Thais?

Como se conoce, la activista de derecha indicó que la prensa y los ciudadanos romantizaron políticamente las muertes de Inti y Bryan y que ellos tenían antecedentes penales: “¿No era un violador y el otro micro comercializador de drogas?”, dijo en Twitter.





