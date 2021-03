El Ministerio Público archivó la denuncia por intento de secuestro que realizó la actriz Danna Ben Haim contra Jaime Cilloniz. El sujeto retuvo contra su voluntad a la actriz de “De vuelta al barrio” en el ascensor de un edificio de Mirafores, cuando ella llegó hasta su departamento tras marcar el número de su piso por una mala indicación del portero. Ben Haim grabó y compartió lo ocurrido en redes sociales.

Sin embargo, el Ministerio Público señala que no encuentra las causas suficientes para catalogar lo sucedido como intento de secuestro. Asimismo, en el documento aparece el examen toxicológico y el dosaje etílico al que fue sometido Cilloniz, quien dio positivo para cocaína, benzodiazepina y consumo de alcohol (1.47 g/l).

Pese a los hechos, Cillóniz lo niega todo antes las cámaras. “A mí me han atribuido de todo. Me falta el opio, la morfina. Yo ni consumo clorhidrato de cocaína, ni cerveza”, contestó a las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

El abogado de Cilloniz, Mario Arribas, trató de hacerlo entender que las pruebas no mienten, aún así el sujeto mantuvo su posición.

Por su lado, la joven actriz manifestó su sorpresa por la decisión del Ministerio Público. “La verdad es que no me han notificado a mí ni a mi abogado. No te puedo comentar nada más, no me ha llegado alguna información”, contestó.

El tema legal aún no ha acabado para Cillóniz, pues siguen pendientes las denuncias de violencia contra la mujer y se evalúa si hubo daño psicológico a la actriz.

