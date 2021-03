Magaly Medina utilizó unos minutos de su programa para criticar nuevamente a Micheille Soifer, quién indicó que su nuevo tema musical ‘La Nena’ es para empoderar a todas las mujeres y hombres del país.

“¿De cuando acá Micheille Soifer le va a decir a todas las mujeres de esta manera te tienes que sentir empoderada, ella que toda su vida ha tenido unos novios a los que ella misma ha llamado llamado ‘chupes’, a los que ella misma ha llamado ‘mantenidos’. ¿Eso hace una mujer empoderada”, se preguntó la “Urraca”.

“Si de verdad se siente poderosa, nunca se hubiera hecho la manga gástrica, hubiera aparecido con todo el sobrepeso que tenía. Se hubiera visto hermosa en el espejo, hubiera salido con todos sus rollitos, entonces cuál es su empoderamiento. Yo salgo así gordita porque me quiero, pero no, ella ha esperado estar bien flaquita (... ) No sé de que empoderamiento me está hablando”, añadió Medina.

Cabe recordar que Magaly Medina se burló del nuevo videoclip de Micheille Soifer y le recomendó que se cree una cuenta en Onlyfans para generar ingresos.

