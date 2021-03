Micheille Soifer estuvo como invitada especial en el programa “Mujeres al Mando”, donde reveló detalles inéditos de los complicados momentos que vivió cuando tuvo que ser operada de emergencia de las cuerdas vocales.

“Ese fue el momento más difícil de mi vida. Siempre tuve las ganas de cantar, de hacer música y en ese momento se me acabó todo. Cuando el doctor me dijo que tenía un pólipo, vas a operarte y no puedes hablar 20 días, y vamos a ver si vuelves a cantar o no, se me apagó todo, sentí un vacío total”, comenzó diciendo.

“Estaba pasando por un momento difícil emocionalmente, pero como estaba en Combate tenía que ir todos los días contenta, feliz, como si no pasara nada, pero estaba vacía por dentro. Mi voz cambió, era súper ronca, súper diferente”, agregó.

En ese sentido, la exchica reality también comentó que tuvo que aparentar durante muchos meses cuando formaba parte de “Combate”, ya que nadie sabía que estaba atravesando por un cuadro de depresión.

“No podía decirle a nadie lo deprimida que estaba, porque Micheille Soifer era una chica fuerte, aguerrida, que no se quebraba por nada y le paraba el macho a todo el mundo... Hasta ahora mi corazón sigue sensible con eso”, expresó entre lágrimas.

“Llevé terapia por mucho tiempo, luego clases de canto, tenía la esperanza de volver a cantar. Recibí la propuesta de Monumental Music y dije: ‘oye no te puedes rendir, no puedes parar, es lo que siempre has querido, que nada te detenga’”, finalizó.

