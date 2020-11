En Argentina, una joven decidió denunciar a través de la cuenta social de Facebook su intento de secuestro tras tomar un taxi. Además, lo hizo frente a la justicia.

Completamente destrozada, la joven identificada como Sofía Echazarreta contó que el hecho se produjo en Rosario luego de tomar un taxi. Contó que el sujeto empezó a hablar con otra persona sobre comida.

Para ella, esta conversación habría sido dada en forma de clave, por lo empezó a entrar en pánico.

“Le mandó un mensaje a un tipo y le dijo que quería una pizza con esto y con lo otro, y si no una empanada o una medialuna”, explicó Sofía.

Contó que de inmediato agarró su teléfono para mandarle un audio a una amiga, después el hombre siguió detallando la comida. “Hizo una descripción de comida demasiado justa. Dijo que tenía un choripán con mayonesa quemado arriba… Si no me bajo ahora, no la cuento más”, comentó.

La denuncia de la joven se viralizó en las redes sociales y de acuerdo a el Clarín, Gustavo, como se ha identificado en taxista, se defendió asegurando que sólo estaba hablando con sus hijos sobre lo que iban a comer al terminar de trabajar.

“No hablé con ningún extraño… Es algo incoherente, haré mi descargo ante el Ministerio Público”, comentó el hombre.

La denuncia será elevada a los tribunales, quienes determinarán si el taxista será acusado de secuestro o es inocente.

