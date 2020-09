La periodista Juliana Oxenford no tuvo “pelos en la lengua” y arremetió contra la congresista Martha Chávez, quien se ha mostrado a favor de la vacancia del presidente de la República, Martín Vizcarra.

Durante su intervención en el debate parlamentario este viernes, la legisladora señaló que el jefe de Estado no reúne las características que debe tener un jefe de Estado por ser “proclive a la mentira”.

“No puede permanecer en el cargo una persona con esas características de ser proclive a la mentira, y que ya nos ha puesto en una crisis por poner recursos en complotar. Yo no creo que no debe seguir en el cargo alguien que no ha estado a la altura y no hay argumento para seguir sujetos a su poder. No podemos dejar que siga un minuto más en el cargo de presidente, no podemos mirar para otro lado”, manifestó la congresista.

Al escuchar su participación, Juliana Oxenford dijo: “A la mayoría de políticos no saben o les cuesta vivir en democracia. Martha Chávez, le cuesta, siempre ha defendido las dictaduras, le gusta las dictaduras”.

“Encima se pone a hablar de moral, a mí ya me daría vergüenza siendo Martha Chávez, decir que nos debemos a la verdad, a la justicia, ella que ha defendido a un presidente autoritario, dictador, ladrón, que huyó del país, que renunció por fax y no dio la cara, bueno allá quienes le crean”, agregó.

