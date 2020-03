La periodista de ATV, Juliana Oxenford, habló esta noche en su programa en vivo sobre el polémico video de Milagros Leiva en pleno estado de emergencia.

Juliana no dudó en criticar a su colega e incluso reveló un tenso episodio entre Leiva y ella.

“Hace cualquier cosa menos periodismo serio. En algún momento me tocó coincidir con ella en una casa televisora y su actitud, su comportamiento, me pareció, fue muy baja”, señaló.

“Nunca me había pasado con ningún colega, se lo comenté a Magaly cuando me entrevistó y ella me tiró basura. Difama gente y le paga a un prófugo de la justicia”, añadió.

Juliana le pidió a la periodista dejar de hacerse la víctima e incluso la retó a hacer una encuesta en RPP para que sepan cómo era realmente.

“No te llenes de justificaciones, ¿no será que tú eres la que está muy equivocada? Usas el periodismo para beneficiarte. Ella siempre es víctima, ella nunca ha inventado historias, pero las propias acciones de Leiva hace que nadie le crea. ¿Quién eres, Dios? Si así trabajas para tu país, no trabajes más.

No tenemos corona, los periodistas no somos reyes del mundo. Se aprovecha de su situación de periodista. Que diga si tiene el Soat vigente. ¿estaba manejando sin Soat? Estas no son las formas, llamar al general para minimizar a los policías. Siempre eres la buena del cuento y estás dando un pésimo ejemplo para los chicos que quieren ser periodistas.

No toda la prensa peruana se comporta mal, no paga a los prófugos de la justicia, no nos metan a todos al mismo saco. No tengo nada personal en contra de nadie, pero condeno esto porque no es la primera vez que cae en lo mismo, no me parece justo, usa su medio de comunicación para echarle basura a periodistas que sí nos atrevemos a cuestionarla, a decir cómo ella opera en este medio hace rato y cosas que ni digo , si les contara, hagan una encuesta en RPP para que vean cómo era”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR

Milagros Leiva es intervenida por policías en pleno Estado de Emergencia | VIDEO

VIDEO RECOMENDADO

¿Qué hizo China para reducir los casos de coronavirus?