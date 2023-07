Una menor de 15 años fue raptada y casi ultrajada por dos desconocidos que la interceptaron a bordo de un auto. El hecho se produjo cuando la adolescente se dirigía a la vivienda de su tío ubicada a dos cuadras de su casa, en el distrito de Los Olivos, la tarde del último domingo.

De acuerdo a Buenos Días Perú, la agraviada salió a dejar un dinero a su familiar cuando desde un vehículo negro dos tripulantes extranjeros la invitaron a subirse, pero ella se negó, lo que provocó que uno de los sujetos se baje de la unidad, le tape la boca con un trapo y la suba a l fuerza. Una vez dentro, intentó abusar de ella.

“La menor es dejada en un punto ciego y empieza a agarrarse de los postes, nerviosa, llorando. Un taxista se acerca donde ella y le pregunta qué le pasaba. Ella le dijo que había sido secuestrada. Entonces el conductor me levanta la mano, mientras yo realizaba un patrullaje a pie. Me acerqué, ella estaba llorando, le di soporte emocional y me cuenta lo que había pasado”, detalló un sereno de la Municipalidad de Los Olivos.

Detallan sobre rescate de menor que casi fue violada

“Dice que de un auto negro con dos sujetos la invitaron a subir al vehículo, ella se negó. Entonces pararon el carro, se bajó uno, le tapó la boca con un trapo y la metió al vehículo. Dentro, ella cuenta que el sujeto la quiso violar, pero ella se resistió en todo momento. Lamentablemente, si sufrió tocamientos indebidos”, añadió.

La menor fue abandonada por los sujetos debido a los gritos y porque se percataron que cerca al lugar había personal de serenazgo patrullando la zona.

En un video difundido, se puede observar el momento en que la joven se reencuentra con su madre y entre lágrimas la abraza.

Según el citado medio, los padres desistieron asentar la denuncia en la comisaría pues no tienen la placa del vehículo en que intentaron llevarse a su hija.