Dos niños de dos y seis años fueron asesinados en Berazategui, Argentina. Fue la abuela de ellos, quien quedó en shock al ver tan terrible escena, cuando fue a su habitación para levantarlos.

Los pequeños estaban muertos, cada quien en sus respectivas camas y presentaban signos de asfixia. De inmediato llamó al 911 y al llegar la policía, detuvieron a su hija Celeste, madre de los niños, de 22 años de edad y con antecedentes psiquiátricos graves.

Según la principal hipótesis es que los asfixio con una almohada mientras los pequeños dormían.

“Cuando los efectivos llegaron a la casa se encontraron con la abuela que había llamado al 911 y a la presunta asesina. Se la detuvo inmediatamente porque habría confesado en declaración extraoficial ante la policía. Además entregó una carta manuscrita donde confesaba el crimen y hacía alusión a una presunta violencia de género sufrida por su ex pareja de nombre Walter”, indicó una fuente de la investigación a Infobae.

En la carta escrita a puño se lee lo siguiente:

“Yo quería estar con mis hijos para siempre pero ustedes me los iban a sacar y yo no quiero que mis hijos sufran humillaciones ni violaciones, decepción y vivan con odio por mi culpa porque no supe qué decir en el momento que tenía que hablar de Walter. Mis hijos me dieron un amor inexplicable y yo los amo y no quiero que ellos sufran si yo no estoy”.

En otra parte de la carta se lee:

“Perdónenme yo los quise mucho y quería que vivamos todos juntos y en paz. Pero en esta vida en la tierra. Yo no puede reaccionar a tiempo y hablar como una mujer adulta por mis hijos. Los amo profundamente con todo mi corazón, perdoname por no estar con vos, por no cuidarte y ayudarte con tus estudios, te amo”.

Ahora, la policía de Argentina intenta dar con el paradero de “Walter” e investigará si existió violencia de género anterior a los homicidios.

