Un menor de ocho años fue atropellado por un patrullero de la comisaría de Manchay, en la avenida Víctor Malásquez, en el distrito de Pachacámac. De acuerdo a América Noticias, el conductor del vehículo policial no pudo frenar a tiempo, dejando con graves lesiones al pequeño.

“No sé como hacer porque mi hijito se queja de dolores. Tiene golpes en todo el cuerpo, tiene roto el maxilar y me dicen que tienen que operarlo, pero que no hay un doctor”, señala Hermelinda Jeri, madre del niño atropellado.

Ella afirma que los mismos agentes policiales que iban a bordo de la camioneta fueron los que hicieron el parte policial donde dejaron constancia que iban a 30 kilómetros por hora. Sin embargo, testigos afirman que el vehículo iba a velocidad.

“No nos quisieron aceptar la denuncia. A las 8:30 de la noche recién nos la aceptaron cuando dijimos que íbamos a llamar a prensa”, reveló.

Según el citado medio, el niño de ocho años fue llevado primero al hospital Carlos Alcántara de La Molina, pero por necesidad de cirugía lo derivaron al Rebagliati.

La madre exige a los policías que cubran los gastos médicos. “Lo llamé al policía y me dijo. ‘señora, nosotros no estamos bañados en plata, si desea mañana estoy libre’”.

Además, señala que no han activado el SOAT y hay gastos que se ha visto obligada a realizar. “Quiero llevar (a mi hijo a una) clínica y la policía me dice que el SOAT no me va a ayudar en nada, que no me va a cubrir. Yo llamé a Mapfre y me dicen que hay S/500 nada más”.