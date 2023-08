El Ministerio de Educación (Minedu) inauguró las renovadas instalaciones de la IE Fe y Alegría N.° 52, ubicada en el distrito y provincia de Ilo, región Moquegua, que demandó una inversión cercana a los 40 millones de soles y beneficiará a 840 estudiantes de nivel inicial, primaria y secundaria.

Las obras de esta nueva infraestructura educativa, monitoreadas por el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied), fueron ejecutadas a través del mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) con el financiamiento de la empresa minera Southern Perú Copper Corporation por un valor de S/39 553 782,01.

La ceremonia inaugural fue encabezada por la Ministra de Educación, Magnet Márquez Ramírez, quien estuvo acompañada por la gobernadora regional de Moquegua, Gilia Guitérrez Ayala, el alcalde provincial de Ilo, Humberto Tapia Garay, el presidente ejecutivo de Southern Perú Copper Corporation, Óscar Gonzales Rocha y la directora del IE Fe y Alegría N.° 52, profesora Zulmi Catacora Cáceres.

“Niños y jóvenes disfruten este excelente colegio. Disfruten lo que sus autoridades y la comunidad educativa le están brindando. Nada de esto tendría sentido, si ustedes no lo aprovechan. No solamente me refiero a conocimientos, sino a convertirnos en buenos seres humanos para cambiar nuestro país. Sigan sus sueños, ustedes pueden, el cielo es el límite”, señaló la ministra durante su discurso.

Por su parte, la directora Zulmi Cáceres Catacora agradeció al Minedu y a la empresa Southern Perú Copper Corporation por haber materializado este anhelado sueño para los niños y jóvenes de Ilo.

“Agradezco a todos por estar presentes en una fecha tan importante para nosotros. Toda la familia del Fe y Alegría están muy contentos y emocionados al recibir esta maravillosa obra, que es un sueño construido desde hace 23 años”, dijo.

La IE Fe y Alegría N.° 52 de Ilo ahora cuenta con 4 aulas para el nivel inicial, 12 aulas para primaria y 12 aulas para secundaria, tres salas de usos múltiples, aula de innovación pedagógica, aula de innovación tecnológica, ambientes de tecnologías de la información y comunicación, laboratorio.

Además, cuenta también con tres ambientes para talleres (educación para el trabajo, arte, creatividad), biblioteca, salas de docentes, oficinas administrativas, cocina, áreas de juegos, losas deportivas, así como mobiliario y equipamiento nuevo para todos los ambientes pedagógicos y complementarios de esta escuela.

En la región Moquegua, el Pronied viene ejecutando bajo el mecanismo de Obras por Impuestos (OXI) la construcción del COAR Moquegua, que representará una inversión superior a los 98 millones de soles. Además, a través de convenios de transferencia supervisa el avance de las obras de mejoramiento de las II. EE. N.° 357 de Samegua, N.° 43044 Ataspaya de Carumas, N.° 43181 Señor de los Milagros y Miguel Grau Seminario de Ilo, que beneficiarán a 2255 estudiantes moqueguanos.

TE PUEDE INTERESAR:

Ministerio de Educación denuncia a 165 falsos profesores ante la Fiscalía

Minedu separa y denuncia a 177 profesores ‘bamba’: cifra aumentaría en los próximos días