Desde diciembre de 2022, la señora Rosa Andrade ha sido víctima de cuatro atentados contra su hogar. Ella sindica a su expareja Omar Giovanni Cáceres Hurtado, 37 años, como presunto autor de los ataques hacia ella y su familia.

De acuerdo a América Noticias, en diciembre pasado desconocidos le prendieron fuego a la tienda de su padre, en enero apedrearon su casa, y en marzo dejaron una carta con amenazas. Además, dispararon contra su vivienda.

Mientras que el último ataque se produjo esta semana. En las imágenes difundidas se puede observar como delincuentes a bordo de una moto llegan a su casa y dejan un explosivo artesanal hecho a base de pólvora en la puerta de su vivienda.

“Se escuchó un detonante fuerte. Yo estaba descansado y como no es la primera vez que recibo este tipo de ataques, fui a ver las cámaras de seguridad y efectivamente era un cuarto ataque que recibo”, indicó la agraviada.

Según el matinal, la bomba explotó y el sonido despertó a todo el vecindario. De inmediato se dio aviso a la policía y efectivos de la UDEX llegaron para asegurarse que el explosivo no ocasione más daños.

“Es el padre de mis hijos, el señor Omar Cáceres. Desde que comencé la demanda de alimentos, iniciaron este tipo de ataques”, señaló Andrade.

Denunció a su expareja

En diciembre del 2022, Rosa Andrade denunció al padre de sus hijos por alimentos y desde ese mes empezaron los ataques contra ella.

“Hace poco recibí una sentencia que le hice por una denuncia de violencia y ha salido a mi favor porque han salido las medidas de protección para mi familia, incluye a mis padres, mis hermanos, en contra de él. También me han otorgado el botón de pánico por los ataques que he estado recibiendo de parte de él y también tengo la custodia de mis hijos. Él siempre ataca de esa manera cada vez que sale algo que no es a su favor”, aseveró.