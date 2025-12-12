Ante la cercanía de la Navidad, la demanda de nacimientos viene creciendo, pero hay preferencia por aquellos que marcan la diferencia. Eso lo sabe la comerciante Inés Mendoza, cuya tienda Artesanía Inca-Perú se ubica en el Gran Mercado Inca, en Pueblo Libre, pues este año tiene como novedad uno hecho con mostacillas, diminutas piezas usadas en bisutería y manualidades.

“Ese es un nuevo modelo. Está costando 980 soles porque constan de 12 piezas. Implica un trabajo enorme pues colocan en cada personaje estas bolitas. Es un proceso muy largo”, señaló la comerciante, quien detalló que desde los recientes feriados las ventas han aumentado.

Nacimiento de mostacillas cuesta 980 soles.

Otros nacimientos peculiares que ofrecen son de emoji, que es pequeño y sus piezas tienen los ojos grandes como el ícono; de caricaturas internacionales como del Chavo del Ocho; de vidrio y los cusqueños metalizados. Los precios dependen del tamaño y el acabado.

DEMANDADOS. Mendoza detalló a OJO que los nacimientos con buena acogida son los que representan a regiones. “Algunos buscan el nacimiento del lugar del que uno es”, dijo.

También salen los de la “U” y Alianza Lima, cuyos personajes llevan las camisetas; y los de culturas como Moche. “El público se identifica con estas piezas”, refirió.

Además, para los departamentos pequeños llevan los bloques, es decir, nacimientos cuyas piezas vienen en un solo adorno, que pueden ser casitas o canoas, en modelos clásico, o en forma de choclo, que son poco común. “Los más pequeñitos de 5 centímetro sale en 10 soles, que es el más cómodo”, anotó.

OJO AL DATO. En las tiendas de Mendoza (23, 24 y 25) se puede encontrar nacimientos que miden desde un centímetro hasta un metro.