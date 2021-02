Nicolás Lúcar utilizó unos minutos de su programa para referirse a la participación del expresidente de la República, Martín Vizcarra, en los ensayos de clínicos de la candidata a vacuna del laboratorio chino Sinopharm.

“¡Mentiroso! No era voluntario y no está en la lista. Nunca tuvo la duda de que le pusieron la vacuna o no. Vizcarra se puso la vacuna, lo tranzó con el gobierno chino. La pregunta es si habrá tranzado algo más porque a partir de eso tenemos derecho a preguntar qué más hubo”, indicó en radio Exitosa.

”La Real Academia de la lengua española considera que -en Perú- sinvergüenza significa falta de vergüenza. Y no hay mejor que esta palabra para Martín Vizcarra Cornejo. Un sinvergüenza y un mentiroso compulsivo. Un hombre que en medio de una pandemia, que está matando decenas de miles de peruanos, estaba más preocupado por salvar su pellejo (vacuna) y el de su entorno, que el de proteger la vida de los ciudadanos que habían depositado su confianza en él”, agregó.

Cabe indicar que hace unas semanas, Nicolás Lúcar, expresó su indignación por la situación que afronta el país debido a la pandemia. El conductor lamentó que las vacunas contra el COVID-19 lleguen de manera tardía y aseguro que toda es culpa de Martín Vizcarra por mentirle a la población sobre la llegada de los fármacos.

Hemos perdido una extraordinaria posibilidad de estar mejor preparados para enfrentar esta epidemia. Los responsables tienen que pagar por esto, y tienen nombres y apellidos. El primero se llama Martín Vizcarra, que se ha graduado de mentiroso porque resulta que todo lo que nos dijo era falso”, aseguro muy indignado en su programa.

