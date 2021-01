Nicolas Lúcar utilizo unos minutos de su programa radial para exigirle al Presidente Francisco Sagasti la renuncia de la ministra de salud, Pilar Mazzetti. El periodista aseguró que el cargo le quedó muy grande a la doctora.

“Presidente, usted tiene que sacar a Pilar Mazzetti porque no funciona en el cargo. No está a la altura de lo que necesitamos para enfrentar este catástrofe de salud pública que estamos viviendo. Hay que tomar decisiones. Alguna gente dice “cómo vamos a cambiar de capitán en medio de la tormenta”. Pero cuando el capitán no sabe qué hacer, alguien tiene que hacerse el cargo del barco y conducirlo a un puerto seguro”, señalo en Radio Exitosa.

“No hay camas en las unidades de Cuidados Intensivos. La señora Pilar Mazzetti lo ha tenido que reconocer, no tenemos las UCI que necesitamos y tampoco hay médicos intensivistas que atiendan esas unidades. Sin médicos especialistas, no sirve para nada”, agregó muy ofuscado.

🔵🔴📣 Nicolás Lúcar exige a presidente Sagasti la renuncia de Pilar Mazzetti. “No está a la altura para enfrentar esta catástrofe de salud pública”, dijo el conductor de Exitosa. pic.twitter.com/LCgSSNSSwg — Exitosa Noticias (@exitosape) January 21, 2021

Cabe recordar que en horas de la mañana, la Defensoría del Pueblo advirtió que hasta este jueves 21 de enero, solo queda una cama de cuidados intensivos para la atención de pacientes con coronavirus (COVID-19) en todo Lima y Callao, según los datos actualizados por Sussalud.