Nicolás Lúcar no pudo aguantar la indignación frente a la crisis que se viene desatando en el país tras revelarse los nombres de los funcionarios públicos que se habrían vacunado el año pasado contra el COVID-19. Entre ellos se encuentra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud, Pilar Mazzetti.

“Nos ha mentido de una manera grotesca, esto es una burla al país. Yo he criticado a Pilar Mazzetti porque la considero responsable del pésimo estado en el que se encuentra nuestro sistema de salud para enfrentar esta pandemia. Ella es la responsable personal de la crisis del oxigeno, de Unidad de Cuidados Intensivos, del personal, del problema de las vacunas”, comenzó diciendo en su programa por Exitosa.

“Cómo es posible que vivamos en un país donde la gente haga las cosas mal, donde quienes dirigen aparatos claves como el Ministerio de Salud en plena pandemia no sean responsables del estado de cosas en el que estamos. Esa señora no debió ser ministra de Salud en ningún momento por incapaz, por ineficiente, por no tener la autoridad suficiente”, agregó.

Asimismo, el periodista calificó de ‘cara dura’ a Mazzetti por negar todo tipo de acto frente al Congreso de la República y haberse aprovechado de su posición política para lograr se vacunada.

“Es una mentirosa y una persona inmoral, porque no solo se ha vacunado, ha hecho uso de un privilegio que ya quisiera tener un doctor que está luchando por su vida. ¿Por qué ella tenía que tener el privilegio? Porque era la señora ministra, que aprovechaba su posición”, comentó muy molesto.

“Ha ido al Congreso con una cara dura increíble a decir que no sabía que Vizcarra se había vacunado, mentira. ¿En qué país estamos? No hay derecho que habiendo tanta gente honesta que no se aprovecharía de su puesto para sacar algún beneficio, que quiere servir a su país, sigamos en manos de personas como la señora Mazzetti y Vizcarra que deberían estar en la cárcel”, finalizó.

TE PUEDE INTERESAR