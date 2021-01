Nicolás Lúcar utilizo unos minutos de su programa en Radio Exitosa para referirse a una posible nueva cuarentena. El periodista se mostró en contra de un nuevo confinamiento.

“Si vamos a una cuarentena total, la gente no la va a poder cumplir. No porque no le interese su salud, sino porque no tiene qué comer. Si no sale a la calle o a hacer algo, sus hijos no comen. Eso es algo que el ministro de Economía, Waldo Mendoza, debe entender también”, indicó.

🔴🔵#HablemosClaro📣📣@NicolasLucar: Ayer hubo reunión del Consejo Ministros para discutir las acciones a tomar frente a la crisis del coronavirus. La decepción fue muy grande porque tras esta extensa sesión, no nos dijeron nada.



Video completo aquí: https://t.co/xFe4mjQioD pic.twitter.com/Eh2ag05Z8g — Exitosa Noticias (@exitosape) January 26, 2021

“Ayer hubo reunión del Consejo Ministros para discutir las acciones a tomar frente a la crisis del coronavirus. La decepción fue muy grande porque tras esta extensa sesión, no nos dijeron nada. ¿Y saben por qué? Porque no saben qué hacer frente a al situación en la que estamos. Esa es la pura y dura verdad”, agregó.

Cabe recordar que hace unos días, Nicolás Lúcar exigió la renuncia de la ministra de salud, Pilar Mazzetti porque no está de acuerdo con su gestión durante la pandemia.

“Presidente, usted tiene que sacar a Pilar Mazzetti porque no funciona en el cargo. No está a la altura de lo que necesitamos para enfrentar este catástrofe de salud pública que estamos viviendo”, señalo en su programa radial.

