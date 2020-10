El programa “En Exclusiva” hizo un debate sobre el indignante caso de violación grupal ocurrida en una vivienda de Surco. Como se recuerda, el Poder Judicial ordenó nueve meses de prisión preventiva contra los cincos sujetos acusados de violar a una joven de 21 años el pasado fin de semana.

Laura Borlini recibió en su set a Jaime Terán, quien fue presentado como experto en lenguaje no verbal. Sin embargo, el panelista tuvo un polémico comentario sobre las víctimas de abuso sexual.

“Voy a dar una receta que nunca le he dado, para que cuando te quieran violar. El violador busca que la mujer se desespere. En este caso, invito a la mujer a que no siga el juego del violador, que ella diga ‘ok, ¿me vas violar?, vamos a usar preservativo’ (...) Ocurre que cuando un violador ve a una mujer empoderada, segura, se le van las ganas. Yo lo voy a aplicar si me van a violar”, comentó el especialista.

Estas palabras causaron sorpresa a Laura Borlini, quien discrepó con su invitado: “¿tú crees que un abusador va a respetar eso? Yo discrepo".

Laura Borlini abre debate sobre el caso de violación grupal en Surco

