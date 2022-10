El 50.7% de peruanos residentes en el extranjero migraron por motivos laborales, según la II Encuesta Mundial a la Comunidad Peruana en el Exterior, ejecutada entre noviembre 2021 y mayo 2022 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). De este grupo, el 32.7% fue por mejoras económicas, 10% por estar desempleados y el 8% por tener contratos de trabajo.

En tanto, el 27.2% dejó el Perú para establecerse en otro país por asuntos familiares, 15.2% por estudios y el 6.9% por otros motivos.

De acuerdo con la condición de ocupación, el 69,8% de peruanos residentes en el extranjero se encuentran trabajando y el 30,2% se dedican a estudiar, realizar los quehaceres del hogar, jubilados o pensionista, con problemas de salud, discapacitados y los que buscan empleo, entre otros.

Cabe destacar que, el ingreso promedio mensual de los peruanos que trabajan en el extranjero asciende a US$ 2 499. Por sexo, se aprecia que las mujeres perciben un ingreso promedio mensual de US$ 2 226 y los hombres US$ 2 801.

4 de cada 10 peruanos que vive en el extrajero no tiene intención de retornar al país

El documento “Perú: Principales características sociodemográficas de los peruanos residentes en el exterior, 2022″, que recoge los resultados de la encuesta, menciona que, en los últimos 31 años, 3 millones 309 mil 635 peruanos salieron del país y no han retornado, lo que representa el 10,1% del total de la población del país del año 2020, y según los cuales el 51,9% son mujeres y el 48,1% hombres.

Respecto a la ciudad de residencia al año 2021, el 10% de los peruanos reside en Buenos Aires, 9,5% en Santiago de Chile, 7,2% Madrid, 4,5% New Jersey, 4,1% Nueva York, 3,9% Barcelona, 3,8% Miami, 3,6% Milán, 3,0% Los Ángeles, 1,8% Virginia y el 48,6% en otras ciudades del mundo.

La investigación reveló también que el 43.9% de peruanos que viven en el extranjero no tiene intención de retornar al Perú, el 37,8% precisó que retornaría por un periodo de meses y el 18,3% lo haría de forma permanente. Al ser consultados sobre su intención de retorno al Perú cuando se jubilen, el 84,0% indicó que sí regresaría; mientras que, el 16,0% no retornaría.

