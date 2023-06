Pamela Cabanillas, la joven peruana que estafo a miles de peruanos con la reventa de entradas falsas para el concierto de Daddy Yankee, sorprendió a todos al entregarse voluntariamente a la policía española y anunciar que está embarazada.

A través de su cuenta de Instagram, la joven indicó que se presentó de manera voluntaria a las autoridades europeas para dar pase inicio el proceso de extradición a Perú. La auto denominada “Mommy Yankee” también compartió un breve video para dar constancia de sus acciones y mostrar que no tiene ninguna lesión en su cuerpo.

“ Hoy 22 de junio de 2023 me entrego voluntariamente a las autoridades europeas para mi extradición solicitada ”, se lee en el inicio de la publicación. Luego Pamela indica que la Interpol la escoltó hasta un avión y anuncia su estado de gestación. “La Interpol peruana me escoltó hasta el avión. Actualmente me encuentro embarazada de 4 meses, me encuentro bien sin lesiones, golpes, sin nada que cambie mi aspecto físico ”, finaliza.

Pamela Canillas revela que está embarazada





