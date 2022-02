A través del concurso Beca 18-2022, el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec) del Ministerio de Educación, otorgará este año, en estricto orden de mérito, 5000 becas a jóvenes peruanos talentos de escasos recursos económicos o en situación de vulnerabilidad, que hayan logrado ingresar a una institución de educación superior para iniciar estudios en el año académico 2022.

Beca 18 es una beca integral que cubre la carrera completa a los ganadores, de inicio a fin, más acompañamiento académico, socioemocional y de bienestar, así como gastos por movilidad, alimentación, materiales de estudio, entre otros beneficios.

Las 5000 becas serán distribuidas en dos momentos de selección de ganadores, por modalidad y tipo de institución de educación superior elegida por el postulante. En el primer momento de selección de ganadores (cuya postulación va del 4 de enero al 1 de marzo) se otorgará el 40% de las becas (2000) y en el segundo momento (cuya postulación va del 28 de marzo al 29 de abril) el 60% restante (3000), conforme al siguiente detalle:

Así distribuirá Pronabec Beca 18 entre los jóvenes de escasos recursos.

De acuerdo con las bases del concurso, el 0.5 % del número total de becas (25) será otorgado prioritariamente entre los postulantes que acrediten discapacidad, sin distinción de la modalidad de beca a la que postulan, otorgándose hasta 10 becas en el primer momento y hasta 15 becas en el segundo momento, recordó Julio Moreno, coordinador de la Oficina de Gestión de Becas del Pronabec.

Asimismo, enfatizó que, durante la selección de ganadores, prioritariamente se otorgará, como mínimo, el 20% del total de las becas (1000), a los postulantes que estudiarán en instituciones de educación superior públicas: 250 becas se otorgarán en el primer momento y 750 en el segundo.

Cabe destacar que los preseleccionados que resulten no seleccionados, así como los no aceptantes y no aptos del primer momento de postulación, podrán volver a postular en el segundo momento. Es decir, tendrán dos oportunidades para ganar la beca.

Para mayor detalle, leer las bases del concurso publicadas en www.pronabec.gob.pe/beca-18 . También pueden enviar sus consultas a las redes sociales del Pronabec, llamar a la línea gratuita 080 00 00 18 o la central telefónica (01) 612 82 30 o escribir al WhatsApp institucional 966 429 596.

