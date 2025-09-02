Ante las graves denuncias en su contra y los indicios que lo vinculan con delitos y hasta una mafia, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, recibe cuestionamientos y se reclama que deje el gabinete.

Juan Santiváñez es “brazo derecho” de Dina Boluarte y entre ambos se defienden ante las graves imputaciones en su contra.

Dina Boluarte siempre ha mantenido a Juan Santiváñez cerca, en Palacio de Gobierno o en un ministerio de su régimen. La Fiscalía indica que Santiváñez, “Cachetón”, lidera una mafia con abogados de su estudio, mandos policiales y funcionarios.

Cargos

A Santiváñez se le imputa tráfico de influencias en favor de la mina “El Dorado”, pagar sobornos para asegurar la permanencia de generales, la contratación irregular del abogado Percy Tenorio para defender a policías implicados en actos de represión y encubrir al hermano presidencial Nicanor Boluarte.

Destapes

Panorama reveló chats que muestran coordinaciones y pagos entre Santiváñez (sindicado como presunto líder de una red de corrupción), su socio Marco Palacios y el empresario minero Franco Parodi para movilizar policías hacia la mina “El Dorado”, en Ayacucho.

Además, una investigación fiscal, por el caso Operativo Ícaro, lo implica en supuestos delitos, entre ellos tráfico de influencias y encubrimiento personal. Videos muestran que sostuvo citas extraoficiales con diversas personas, una de ellas acusada de ser operador clave de la presunta red criminal.

Que se vaya

En Canal N, el exprocurador anticorrupción José Ugaz recalcó que los chats y testimonios apuntan a la existencia de una red de corrupción que involucran a Santiváñez, Nicanor Boluarte y Percy Tenorio, por lo que el ministro ya debió dejar el cargo.

La congresista Ruth Luque exigió la salida de Santiváñez, “premier en la sombra” señalado por presunto favorecimiento a clientes y cobros indebidos cuando fue funcionario del Ministerio del Interior. “Nunca debió ser designado porque sus investigaciones, censura política y declaraciones es todo lo contrario a lo que puede representar la justicia”, recalcó.

Deplorable

La Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) calificó de “deplorable” escuchar a Santiváñez decir que periodista y jefa de Investigación de Panamericana, Karla Ramírez, está estresada al denunciar que se planificó un ataque en su contra desde la Digimin y Mininter.

Karla Ramírez -quien investiga casos de corrupción en el Gobierno- reveló mediante un video que se le informó que desde la Digimin se había planeado un atentado en su contra que iba a ser hecho pasar como “un robo violento”, por lo que pidió garantías.