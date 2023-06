Un pequeño de cuatro años fue atropellado por un repartidor de delivery en la cuadra 1 de la Av. Los Sauces, en San Juan de Miraflores. El menor resultó con varios golpes tras el accidente.

De acuerdo a América Noticias, el niño se encontraba saliendo del negocio de sus padres cuando el motociclista pasó a toda velocidad por la vereda y lo arrolló. Pese a que el menor quedó tendido en el suelo, el conductor se dio a la fuga.

En las imágenes difundidas, se puede observar que el repartidor de delivery se sube a la vereda pese a que la vía se encontraba libre. Es ahí que el menor camina un par de pasos a la calle y es arrollado.

“Está en casa en observación por los múltiples goles que ha tenido en la cabeza, en las piernas y brazo. Ayer estuvimos hasta altas horas de la noche en la clínica”, precisó la madre del pequeño.

Ella pide el apoyo para dar con el responsable del accidente de su hijo. “No ha podido dormir bien, ha estado toda la noche despierto. Lo más indignante es que no sabemos nada de la moto, ni del conductor. Ya tenemos identificado al dueño, no tenían SOAT”.

Además, sostuvo que ellos están corriendo con los gastos médicos de su hijo. “Pero lo que queremos es un responsable que pague por el delito porque a mi hijo le pudo haber costado la vida”.