El coronel PNP Aldo Ávila, jefe de la Interpol Perú, anunció que el proceso de extradición de Sergio Tarache se encuentra en la fase definitiva y se prevé que el ciudadano extranjero llegue a Perú en el mes de noviembre.

MIRA AQUÍ: PJ dicta 9 meses de prisión preventiva contra presunto abusador sexual de dos mujeres en Ventanilla

“Estamos en la etapa final, [...] el cuadernillo se encuentra ya en el despacho del Ministerio de Justicia colombiano para ser refrendado por el presidente y se pueda ejecutar la extradición del criminal. Yo creo que para noviembre ya lo tenemos aquí en el Perú enfrentando a la justicia peruana”, declaró a Exitosa.

Cabe mencionar que Tarache Parra es acusado acusado de arrojarle gasolina y posteriormente prenderle fuego a Katherine Gómez (18) en plena vía pública, en el distrito de Cercado de Lima, durante marzo de este año. Las lesiones extremadamente graves a consecuencia de las quemaduras provocaron su fallecimiento en el hospital seis días después de este espeluznante acto.

El delincuente extranjero fue capturado en el mes de abril del año pasado en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá.

Madre de Katherine Gómez pide apresurar la extradición

Cinthya Machare se dirigió al mandatario de Colombia para solicitar que agilice la firma de la extradición de Sergio Tarache, con el fin de que pueda proceder rápidamente con su proceso en Perú.

“Emocionalmente no estoy bien, me he mantenido en reserva a dar declaraciones ,porque estoy medicada. (...) Yo quiero decirle al presidente Petro que por favor firme lo más pronto posible la fase final para que el asesino de mi hija pague su delito”, indicó.