Indignante e imperdonable. Un sujeto mató a golpes y de varias cuchilladas a una indefensa mascota que protegía a sus dos cachorros, en San Martín de Porres. El autor de maltrato animal fue capturado por la Policía, pero pese a que cayó en flagrante delito en las próximas horas podría quedar en libertad.

Este nuevo caso de maltrato animal fue denunciado por Rubén Moretti Colchón, quien vio -desde un restaurante cuando almorzaba con su familia- cómo el sujeto golpeaba salvajemente a la perrita.

Mientras corría para auxiliar a la mascota, vio que el agresor cargó a las dos crías de la can por lo que fue detrás de él para evitar que les haga daño al igual que a la madre. En el camino, Moretti pidió ayuda a los serenos de San Martín de Porres y así pudieron retener al maltratador.

“Cuando he visto a los dos cachorritos que los ha agarrado (el agresor), bueno yo (por) la preocupación (de que) no vaya a matar a los demás, a los otros dos cachorritos. Lo he venido siguiendo y con la ayuda del serenazgo (lo capturaron)”.

Los dos cachorros, de un mes aproximadamente, fueron puestos a buen recaudo por el rescatista que los tiene bajo su cuidado.

CRUELDAD. La perrita, de color negro, cruzado de raza Schnauzer, murió como consecuencia de los fuertes puntapiés y golpes de puño y contra el piso que ejerció el sujeto contra el animal.

El agresor fue identificado como Gianmarco Vargas de la Cruz (26), natural de Pucallpa, quien fue entregado a los agentes de la comisaría de Sol de Oro.

Al cierre de la presente nota, Vargas de la Cruz permanecía detenido en la referida dependencia policial por disposición de la fiscal Rosa Inés Calderón Romani, adjunta provincial de la Sexta Fiscalía Lima Norte .

ROBO DE CAN. En tanto, una pareja denunció el robo de su mascota de raza Schnauzer, de la bodega del bus interprovincial de la empresa TPS, cuando viajaban de Lima a la región San Martín. Los administradores de la empresa ofrecieron a la pareja S/400 para que no denuncien ante las autoridades. Los agraviados piden ayuda para ubicar a su mascota de 5 años.