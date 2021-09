Las mujeres que cruzan el umbral del temor y la vergüenza, tras sufrir violencia, y acuden a los distintos servicios de justicia para denunciar a sus agresores son solo la “punta del iceberg” de esta problemática social causada por el machismo.

Así afirma la adjunta para los Derechos de la Mujer de la Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar, quien reveló que cerca del 70% de mujeres en el país han sufrido alguna forma de violencia en su vida, pero solo el 19% ha buscado algún tipo de ayuda en una institución, principalmente en las comisarías.

“De este último grupo, alrededor del 30% no ha realizado la denuncia porque la desincentivan diciendo que piense en sus hijos, que el trámite es largo, que no procede su caso, que no está el funcionario; una serie de cosas para desalentarla a denunciar”, sostuvo.

Si bien estos datos se basan en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales (Enares) antes de pandemia, Revollar dijo que en la actualidad debe haberse reducido aún más debido a la falta de acceso a la justicia por la emergencia sanitaria. “En la pandemia, el factor de convivir con el agresor ha sido un escenario que ha permitido invisibilizar la denuncia y las mujeres no han tenido mecanismos inmediatos para poder salir, denunciar, obtener protección y menos justicia”, refirió.

A estas formas de desalentar a las víctimas, agregó, se suman declaraciones como las del premier Guido Bellido. “El agresor se convierte mas bien en el personaje que se tiene que proteger cuando lo que corresponde es investigarlo”, anotó.

“Es el Estado el llamado a combatir el machismo. El riesgo es que si desde el Estado no se hace, sus servicios van a ser un sistema que no va a servir porque desde el propio Estado se está diciendo a las mujeres que no hagan la denuncia”, agregó.

Denuncie a su agresor

Revollar explicó que quienes sufren violencia pueden denunciar a las comisarías, Ministerio Público, juzgados de familias y Centros de Emergencia Mujer. “Lo que corresponde al Estado a través de sus diferentes instituciones es alentar a que recurran a los servicios para que obtengan medidas de protección, justicia y que se reeduque a los agresores”, enfatizó.

A la fecha, según la Policía, se han registrado 127 mil denuncias de violencia familiar. Además, el MIMP ha atendido más de 79 mil casos.

Si usted o un familiar es víctima de este tipo de violencia u otra, llame a la Línea 100, servicio telefónico gratuito del MIMP, que derivará su caso a las áreas correspondientes. También puede acudir a los 247 Centros de Emergencia Mujer regulares (CEM) y los 175 que se encuentran en comisarías.