Desde los 10 años, Mikele Piazze sabía a lo que se quería dedicar: ser un creador de contenido. En aquellos tiempos, en complicidad con sus primos, subía videos a Youtube, sin embargo, en menos de una semana, ya los había eliminado. ¿Qué lo detenía? “Me daba vergüenza, estaba en el colegio y tenía miedo que se burlen de mí”, confiesa.

Hoy, con 18 años recién cumplidos, es una sensación en TikTok, con 824 mil seguidores ganados a pulso, gracias a sus hilarantes imitaciones de profesoras estrictas, madres distraídas y parodias de cualquier situación cotidiana que le alegran el día a más a uno. “Vi en TikTok una oportunidad donde podía explotar mi creatividad”, añade.

EL BOOM. Un 21 de octubre del 2020 fue el inicio de esta revolución, luego de compartir su primer video con el que pasó de tener 20 seguidores a 20 mil en cuestión de horas. “Me acuerdo que tenía 20 seguidores, que eran mis amigos y mi mamá.(Risas) Yo subí el audio de una canción y me fui a domir y, al día siguiente, tenía 1 millón de vistas y como 20 mil seguidores. Me quedé como ¡wow! Y dije, esta es una señal de que tengo que seguir; para finales del 2020 ya tenía 100 mil seguidores en TikTok”, recuerda aún sorprendido.





GRAN PASO. Con honestidad, Mikele cuenta que su salto a esta plataforma se debió a dos puntos claves: la pandemia y cursar el último año escolar. Incluso, aunque sus propios amigos lo animaban a incursionar en las redes sociales por su gran potencial en la comicidad, él prefería postergar este proyecto. “Gracias a la pandemia logré combatir ese miedo porque yo decía, si subo videos, ¿quién se va a burlar en mi cara?, si estamos todos encerrados. No los voy a ver a ver nunca más”, expresa entre risas.

ESTILO PROPIO. En sus inicios, sus clips se limitaban a parodiar audios ya existentes en la aplicación, como iniciaron la mayoría de tiktokers, aún así su comunidad crecía exponencialmente, pero del mismo modo sus seguidores pedían más de él: exigían conocer su verdadera voz. Dar ese gran paso y apostar por la creación de sus entrañables personajes de profesoras, mamás y hasta alumnas, fue la fórmula que lo catapultó en dicha red social.

Un gran inspiración en este proceso fue Paco de Miguel, un reconocido comediante mexicano a quien Mikele admira y, por supuesto, su mamá y sus docentes. “En muchas ocasiones, si es mi mamá, literalmente. Cuando mi mamá y yo discutimos, al reconciliarnos le digo, mamá, me acabas de dar una idea para TikTok, y se ríe. Pero, a veces retrato a una mamá conservadora muy cerrada, estancada en los años 70 con sus pensamientos, que no es mi mamá. Mi mamá es una persona de mente abierta, que comprende la generación de hoy en día, no me juzga. También me inspiro en mi tía, la hermana de mi mamá, que la veo prácticamente todos los días. Y de lo que mi mamá me cuenta que hacía mi abuela”, revela el joven.

Sus maestras no solo se sienten orgullosas de él, sino que de identifican en sus videos, le piden créditos y hasta le proponen ideas. “La última vez que fui al cine, me encontré con una miss que me enseñó en quinto grado de primaria y me dijo, Mikele yo veo tus tiktoks, me encantas, deberías darme créditos porque esa he sido yo contigo. A mí me da mucho gusto que no se sientan ofendidos, sino que le vean el lado bueno”, expresa.

PROYECCIÓN. Actualmente, Mikele forma parte de un taller de actuación dirigido por Efraín Aguilar, uno de sus más grandes deseos es compartir roles con actores de la talla de Mónica Sánchez y aún está decidiendo si estudiar Comunicación audiovisual. Lo que sí tiene claro es que aprovechará cualquier oportunidad para seguir creciendo profesionalmente.

CONOCIENDO MÁS A MIKELE

¿Cómo eras en el colegio? Siempre he sido una persona que se desenvolvía bien en las presentaciones, todo el mundo se trababa; yo simplemente era yo, hablaba y no necesitaba papel ni nada, ahí se reflejaban mis dotes artísticas para hablar frente al público.

¿Cómo se enteraron tus padres de tu popularidad? Yo se los comenté. Le dije a mi mamá, he subido este video y se hizo viral y estoy subiendo más videos. Mi mamá es mi fan número 1 felizmente. Le encanta que suba videos, me pide que grabe más, me da ideas. Mi familia, mis amigos, todos me apoyan, ese ha sido un alivio para mí, porque tengo amigos que a sus familias no les gusta esto de las redes sociales. A mi papá también le gusta. Mi papá funciona como mi “manager”, porque cada vez que alguien me contrata o quiere hacer publicidad conmigo, él lee el contrato, la letra chiquita, es como mi tercer ojo.

¿Qué puertas te ha abierto TikTok? Primero, ya no tener roche a nada. Tú me puedes decir que le voy a hablar a 20 mil personas en un estadio y no se me va a mover ni un pelo, porque todas las ridiculeces que puedo hacer ya están en TikTok. (Risas) También ver cómo mi contenido impacta positivamente en las personas. Y ahora, a mi corta edad, me ha ayudado a hacer un poco más independiente, ya estoy generando ingresos con mis videos, con mi trabajo. Hay gente que cree que no es un trabajo, pero sí lo es porque genera dinero. Es una chambaza.

¿Qué creadores de contenido te inspiran? Yo tengo de gran inspiración a Paco de Miguel. Otro creador de contenido como un modelo a seguir es a Alvaro ‘Zagaladas’, que hace a la mamá Patty. Él me dice que le encanta mi contenido, yo también le he dicho que me encanta el suyo. Es más, una vez íbamos a colaborar, pero se nos juntaron cosas y no lo pudimos realizar, espero que se haga pronto.

¿Te gustaría migrar a otra plataforma? Youtube siempre ha sido la plataforma en la que cual creador de contenido quisiera ser grande por dos razones: todo el mundo ha querido ser youtuber en algún momento de su vida y porque puedes monetizar. Lo que yo quiero hacer es reventar en TikTok para luego pasar a mi gente a Instagram y, después, comenzar en Youtube. Es un proyecto que no quisiera hacer a la ligera.

¿Cómo lidias con el hate? Gracias a cielo, no sé cómo, pero yo no he recibido hate casi nunca. En parte es por mi contenido, porque no es algo con el que se puedan ofender, más bien los hago reír. Y mi actitud no es negativa, la gente siempre me dice que transmito buenas vibras. Obviamente, siempre habrá algún graciosito que va a querer bajártela, diciendo no das risa, pero por 1 o 2 personas, de 800 mil personas que me siguen, no me va a afectar y espero que nunca me afecte.

¿Ya te reconocen en la calle? La primera vez que me pidieron una foto fue en septiembre del año pasado. Desde ahí, sin alardear ni mentirte, cada vez que salgo me piden fotos: mamás, profesores, niños y hasta los señores de seguridad, cuando me piden el carnet, me preguntan, ¿tú no eres el tiktoker? No tendré los millones de seguidores, como otros influencers, pero mi contenido lo comparten tanto que gente que ni siquiera me sigue, saben quien soy. Hasta en la bodega de mi casa me reconocen. Por un lado bien, pero por otro es, ‘ay, tengo que salir bien todos los días por si me piden una foto’. (Risas)

Por último, ¿qué hace un tiktoker cuando sus videos no tienen muchos likes o vistas? Si ha habido casos en los que me he bajoneado, pero sigo. Es frustrante, a veces, hasta he llorado porque me he esforzado tanto en un video y no ha tenido apoyo. Pero después pienso, si me ha pasado esto es porque tengo que hacer un video mejor y eso me motiva. Luego, el nuevo video termina teniendo el éxito que yo quería que el otro video tenga. La perseverancia y la constancia son claves para ser exitoso en redes sociales.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

Sibenitoo: el chef tiktoker que triunfa con sus cómicos sketch

Cristian Arens: el youtuber peruano de finanzas personales que debes seguir

Tik Tok: estudiante de Beca 18 inspira con sus rutinas diarias

Tik Tok: Christian Palomino es “El chico de las noticias”

Hugo Lezama de Cinesmero: “El cine se ha vuelto un lujo”