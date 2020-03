¡Terrible! Un vecino de la zona de Tahuantinsuyo, ubicada en el distrito de Independencia, identificado como Mario Zapata, reveló que identificó al hombre que estaría siendo sindicado como el principal sospechoso del secuestro y asesinato de una menor de cuatro años, cuyos restos fueron hallados en el interior de un costal en la zona La Mina, el último domingo.

Y es que recordemos que el sujeto viene siendo buscado por la Policía Nacional tras ser captado por una cámara de seguridad donde se le aprecia con la niña en brazos.

En declaraciones para RPP Noticias, Zapata señaló que tras declarar para las autoridades les informó que el sindicado es un joven de aproximadamente 15 años que es conocido en la zona. Informó que el adolescente vive con una mujer que sería su madrastra y que suele deambular por las noches.

“El policía me ha mostrado unas fotos. Yo lo he reconocido. Siempre lo he visto. Nunca he conversado con él, pero siempre lo he visto en el callejón donde para con los demás malandrines”, señaló.

“Él vive con su madrastra. Paraba vendiendo sus choclos con su madrastra en el mercado. También para por aquí o la cancha. [¿Entonces, es una persona que conoce esta zona?] Es conocido. Siempre para de noche caminando o para en la esquina, en la escalera. A partir de las once de noche paran esos chicos”, agregó.

