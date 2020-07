La presentadora de noticias Sigrid Bazán sigue siendo duramente criticada en redes sociales por referirse a la Universidad Privada del Norte (UPN) como una ‘universidad de pobres'.

Bazán se disculpó por sus expresiones, las cuales - según ella - hacían referencia “al ala de una familia que siendo dueña de una universidad no es tan adinerada como la otra”.

“Entiendo que no es una expresión afortunada (...) El video es claro; no he usado ese calificativo para referirme a los alumnos”, escribió en Twitter.

Comunicado de la UPN

Como la polémica continúa, la UPN ha decidido pronunciarse al respecto:

“En UPN nos sentimos orgullosos del compromiso de nuestros estudiantes y sus familias, quienes día a día se esfuerzan por seguir construyendo sus metas y el sueño de convertirse en profesionales de éxito.

La universidad forma a más de 85 mil estudiantes que provienen de diversos lugares del país y de distintas realidades, lo que enriquece nuestra comunidad y nos permite, a través de la educación, formar profesionales que puedan alcanzar sus sueños y con ello ser un aporte para sus comunidades y el país.

La Universidad Privada del Norte, parte de la Red Educativa Laureate International Universities, es hoy una de las instituciones de educación superior más grandes del Perú, reconocida por su calidad académica, licenciada por SUNEDU y acreditada institucionalmente por la agencia internacional IAC-CINDA, que además ha formado una comunidad unida, sólida y comprometida.

Lamentamos que un desafortunado comentario y sus eventuales malinterpretaciones minimicen el trabajo y esfuerzo de cada uno de los integrantes de nuestra comunidad”.

