Ruth Mónica Cotera Colqui, una docente de secundaria, denunció que el último sábado por la tarde ciberdelincuentes le vaciaron su cuenta en el Banco de la Nación. Ella detalla que recibió un correo sobre dos transacciones que nunca realizó. En total los hampones se hicieron con S/4,763.

En declaraciones a 90 Matinal, Ruth Cotera precisó que los sujetos realizaron una transferencia de S/3,013 a la cuenta bancaria de Ericka Orbe Fababa y un giro de S/1,750 a Isaías Cruz Santos.

“Realmente me sorprende (cómo lo han hecho) porque yo no tengo el aplicativo del Banco de La Nación en el celular por seguridad ya que ahí me depositan mi sueldo”, sostuvo la agraviada.

Asimismo, la docente precisó que tras tomar conocimiento de dichas transacciones intentó ingresar a su cuenta bancaria pero ya estaba bloqueada. Ruth Cotera llamó a su banco para obtener alguna respuesta sobre lo sucedido, pero fue atendida varios minutos después.

"Llamé al Banco de la Nación y después de 40 minutos recién me atendieron. Ellos me dijeron que ya se había hecho la denuncia y que tengo que esperar 30 días hábiles para que me den una respuesta, ni siquiera para que me den el dinero”, aseveró.

En ese sentido, Ruth Cotera pidió que agilicen su caso debido a que el dinero que tenía en su cuenta estaba destinado al pago de sus deudas y la operación de ojos de su padre de 73 años.

“Me he quedado sin un solo centavo, la otra semana tengo que pagar mis cuentas al banco y ayer mi padre de 73 años fue intervenido de la vista y me he tenido que prestar. De aquí a 15 días le van a hacer cirugía en su otro ojo”, manifestó.

Mujer denuncia que ciberdelincuentes le vaciaron más de S/4700 de su cuenta bancaria.

