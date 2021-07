¡Fuertes declaraciones! Un nuevo audio revelador se ha filtrado en las redes sociales, donde se escucharía claramente la cercanía entre el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos y la excandidata a la presidencia, Keiko Fujimori.

En dicho audio, se escucha cómo Montesinos conversa con Pedro Rejas, exintegrante del Comando Chavín de Huántar, y le dice que “La Chica” debería cambiar su discurso para acercarse más a la gente de los sectores D Y E.

“Ella (Keiko) va a la racionalidad de la gente, pero el otro (Pedro Castillo) está trabajando no a la racionalidad, sino a la emoción, por eso él otro está ganando en el sector D y E”, agregó.

“Entonces te pongo el ejemplo. La gente en la calle no tiene para comer, no tiene agua, no tiene mascarilla, no hay chamba, la cosa está tremenda. Entonces tú le vienes a hablar de la racionalidad y no le importa. Ella tiene que conectar con el pueblo. Eso tienes que explicarle. Tiene que ir a la emoción no a la racionalidad”, menciona.

Sin embargo, lo que también sorprendió, fue que Vladimiro se animó a ‘ningunear’ la cercanía que existiría entre Mario Vagas Llosa y Keiko Fujimori. “Ahora yo te digo una cosa... ¿Qué le interesa al populorum C y D lo que haya dicho Vargas Llosa? Nada, ni siquiera lo conocen”, dijo.

