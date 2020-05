En su última presentación sobre el avance del coronavirus en el Perú, el presidente Martín Vizcarra señaló que cada ocho días se duplica el número de contagios, lo que es “un buen indicador” que podría dar paso a la posibilidad de que la curva vaya descendiendo.

"La distancia es un buen indicador que permite avizorar que la curva ya va a tender hacia la baja como todos esperamos”, dijo exactamente el mandatario. Sin embargo, ¿qué tan real es esta posibilidad?

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, lo anterior es un punto de vista cuantitativo, pero la realidad vista por los médicos es que los casos siguen aumentando.

“Un parámetro no considerado es llegar a mayor cantidad de curados y menor cantidad de casos nuevos. Eso ya te aproxima al aplanamiento de la curva, es un factor objetivo, pero ahorita esa ecuación es favorable al virus”, explicó.

Agregó que esta semana el Colegio Médico tendrá un Concejo Nacional en el que evaluarán la evolución de la curva. “Es bueno que se duplique cada 8 días (la cifra de contagios), pero vamos a ver los otros insumos para analizar. Es precipitado adelantar una opinión así", refirió.

El médico infectólogo Eduardo Gotuzzo anotó que no existe un único indicador para saber si estamos llegando a la cima de la curva; no obstante, para él más importante es cuando el número de muertos comienza a ser igual en los últimos tres días o la cifra de infectados es menor que el día anterior.

“La situación no está todavía controlada por ningún lado, eso es lo real y esto es porque la gente no cumple, no le da importancia y muchas personas que deberían participar no lo están haciendo", refirió.

Cerrarán mercados y sancionarán a transportistas

Aunque a esto aún no se ha llegado, consideró que es momento de que se reactive la economía tras varias semanas de cuarentena, medida que permitió reducir los estragos en el país.

Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú, coincidió con esta opinión, al señalar que el aislamiento social, decretado cuando solo había 71 casos de COVID-19, evitó decenas de miles de muertes, pero ya no puede alargarse más.

“Creemos prudente mantenerla hasta la octava semana, como se ha hecho, pero más allá del 10 de mayo es ya insostenible en un país en desarrollo como Perú y con una infraestructura en salud muy pobre desde hace 40 años”, acotó en un medio internacional.

