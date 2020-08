Magaly Moro

Luciana (32 años, Villa El Salvador). Doctora Magaly Moro, tengo una relación amorosa con Juan Pablo desde hace seis años. Siempre creí que él era un hombre sincero conmigo; sin embargo, desde hace un mes que he descubierto que oculta cosas con respecto a su origen. Cuando nos conocimos me aseguró que tenía familia en Italia y que cuando nos casemos nos íbamos a ir a ese país para nuestra luna de miel. Esa idea me emocionó mucho.

Hace unos días hice videollamada con su mamá para saber qué alimentos le faltaban para llevarle a su casa y también le pregunté cómo estaba su familia en Europa, muy sorprendida la señora me respondió: “¿De qué hablas, hija?, los únicos parientes lejanos que tenemos nosotros viven en Arequipa”. Me quedé atónita y le insistí sobre el tema, a lo que doña Gladys contestó riéndose: “Seguro mi hijo te ha hecho una broma jajaja. ¡Qué graciosos son ustedes!”. No supe cómo reaccionar y atiné a cortar de imprevisto el Zoom.

Desde ese momento abandoné mi departamento y partí a la casa de mis padres. No quería mirar a mi novio, me daba tanta cólera que me haya mentido con eso. Además, yo tenía la ilusión de que por sus raíces italianas mis hijitos salgan con el cabello castaño. No vaya a creer, doctora, que yo soy racista, solo que me fastidia que haya mentido de esa forma y soñaba con estar paseando en Italia. ¿Cuál eran sus intenciones? No entiendo y quisiera que usted, como especialista del amor, me dé su opinión. ¿Cree que debería hablar con él?

Ojo al consejo

Querida Luciana, si en realidad quieres conocer la verdad, debes estar abierta al diálogo. Solo Juan Pablo podrá explicarte las razones de esta mentira. Si luego de escucharlo, todavía no quieres continuar con tu relación, es aceptable y él debe respetar tu decisión. Lo mejor será que aclares esta situación de una vez, para que puedas continuar con tu vida. Suerte.