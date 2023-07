Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Ricardo (35 años, Villa El Salvador). Doctora Magaly, muchas gracias por recibir mi caso. Espero pueda revisarlo pronto y obtener su respuesta lo antes posible. Mi problema es una emergencia, no sé qué hacer para recuperar la confianza de mi amada y, la peor parte, es que nada de esto es mi culpa.

Mi Silvana y yo estuvimos separados hace un tiempo por temas laborales. Ella viaja mucho, es una aeromoza increíblemente bella y suele estar ocupada por el tipo de trabajo que realiza. Hace poco ha tenido sus vacaciones, pero cuando vino a visitarme no me encontró y mi vecina le mintió diciéndole que yo estaba con otra mujer.

Mirna es una mujer malvada. Llevo rechazándola desde que éramos jóvenes porque me pretendía constantemente y yo nunca sentí interés por ella. Aprovechando que Silvana se fue, hizo de las suyas para intentar seducirme, pero le juro que nunca hice nada. Es desagradable, fea y muy chismosa.

Al parecer, por el despecho ha tenido el coraje de dañar mi buena relación de pareja. El problema es que Silvana no me cree cuando le digo que Mirna es una mentirosa. Le expliqué muchas veces que todo era falso, pero la desgraciada le dijo a una de sus amigas que finja ser mi “amante”. Un día me montó una escena llorando y diciéndome que yo le hice daño por llevar una doble vida. Silvana vio todo y no quiere hablarme. Ya no sé cómo convencerla de que digo la verdad. ¿Qué hago?

OJO al consejo

Estimado Ricardo, no hay nada que una comunicación fluida no resuelva. Tú sabes dónde encontrar a Silvana. Ve a buscarla a su casa y habla con ella tranquilamente. Explícale lo sucedido, resuelve todas sus dudas. Lo mejor que puedes hacer es ser transparente para que se dé cuenta de que no tienes nada que ocultar. Ánimos. El que nada debe, nada teme.