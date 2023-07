Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Andrea (27 años, San Miguel). Doctora Magaly, estoy metida en un problema del cual no sé cómo salir. Por más que busco una solución no la encuentro. Necesito su ayuda.

Tengo tres años de relación con Luis. Nos llevamos de maravillas y nos queremos mucho. Si bien tenemos una excelente relación nunca pensé casarme con él en el corto plazo. Más bien, nunca he pensado en el matrimonio. Yo creía que a Luis tampoco le interesaba tener ese compromiso, pero me equivoqué.

Resulta que hace casi un mes, cuando él y yo estábamos en el Jirón de la Unión, nos acercamos a un joven que tocaba con su violín el Danubio Azul. Nos quedamos contemplando al muchacho y luego de unos segundos Luis se volteó hacia mí, se arrodilló, sacó una cajita de su bolsillo y la abrió. Adentro había un anillo de compromiso. Inmediatamente me preguntó: “Mi amor, ¿deseas casarte conmigo?”.

Todas las personas que estaban con nosotros comenzaron a aplaudir y a decir: “¡dile que sí!, ¡dile que sí!”. Ante tanta presión solo me quedó decirle que sí aceptaba. Luis se puso muy feliz al escucharme y me dijo que habría que pensar en una fecha cercana.

Yo creía estar feliz también, pero conforme pasaron los días comencé a sentirme ansiosa por mi próxima boda. Me di cuenta que en realidad no quería llevar vida de casada y que deseaba seguir trabajando y viajando. Ahora no sé cómo decirle a Luis que no quiero casarme aún. ¿Qué me aconseja?

OJO al consejo

Estimada Andrea, entiendo la situación. Considero que debes hablar sinceramente con Luis. Es lo mejor. Dile lo que sientes, lo que piensas, tus deseos, tus preocupaciones. Entiendo que no quieres casarte ahora. Dile a Luis que deseas hacerlo, pero más adelante y explícale los motivos. Es necesario que ambos estén en la misma sintonía para casarse. Mucha suerte.