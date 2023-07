Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Sara (26 años, La Victoria). Doctora Magaly, muchas gracias por revisar mi caso. Espero pronto pueda publicar mi situación y ayudar a otras personas con dificultades similares. Mi novio no entiende mi trabajo como modelo en Gamarra, dice que me visto como una prostituta y que grabar videos para Tik Tok no es un empleo real.

Desde hace un par de años, yo me desempeño como modelo en una tienda de jeans en Gamarra. Incluso, he podido aparecer en televisión luciendo algunos pantalones y shorts ganando muy buen dinero por ello. Aún así, mi pareja me acusa de que no hago nada y que mi trabajo es un pasatiempo de adolescentes.

La peor parte, doctora, es que Alfredo me desprecia y asegura que no soy una mujer decente por lucir mi cuerpo. Afirma que me visto como una cualquiera y que él, como oficinista, no quiere que siga desempeñándome como modelo porque le daría vergüenza que sus amigos no me tomen en serio.

Su opinión es que los únicos trabajos respetables son los de oficina. Ser secretaria, contadora u otros puestos similares son el significado de éxito para él, pero yo estoy harta de aguantar sus comentarios. Lamentablemente, no tengo una carrera universitaria. A veces siento que soy un completo fracaso y que no soy suficiente para mi relación.

Mi gran sueño es abrir una tienda propia de ropa en Gamarra. Conozco bien el mercado por mi experiencia, pero mi novio rompió mi ilusión diciendo que soy muy bruta para lograrlo. ¿Qué puedo hacer?

OJO al consejo

Estimada Sara, sal de ahí inmediatamente. Ninguna persona merece ser despreciada por su oficio. Ser modelo es un trabajo como cualquier otro y no es motivo de vergüenza. No te sientas menos ante un hombre que no te valora y que apaga tu brillo. Puedes ser una gran emprendedora, pero primero debes alejarte de las personas que te restan. No te desanimes, suerte.