Lucero (37, Barranco). Señora Moro, me encuentro en una situación súper complicada y sé que solo usted, una mujer con mucha experiencia en temas amorosos, podría aconsejarme sabiamente para poder tomar una decisión de la cual no me arrepienta antes.

Hace 1 año estoy con Sergio, un chico muy bueno que conocí mientras estudiaba un diplomado. Fue amor a primera vista, aunque jamás creí que un chico como él, fitness y metrosexual, se fijaría en mí que soy tan desaliñada.

Nuestra relación ha sido bonita, basada en el respeto y la confianza, sin embargo, hay algunas cosas que no me gustan de mi chico y es, principalmente, que está obsesionado con el físico. Siempre me pide que me vista más sexy, que me depile, que haga más ejercicio. Todo esto lo he tolerado pero, últimamente, me presiona con esta pregunta, “¿por qué no te operas los pechos? Te lo pago yo”.

Señora Moro, ya le he dicho en más de una ocasión que no me llama la atención esa operación, que no quiero y que, además, estoy conforme con mis senos. A mí me gusta verme bien y por eso he aceptado todas sus sugerencias e, incluso, me he hecho algunos retoques por mi cuenta, pero no quiero someterme a una cirugía de ese tipo.

Mi pareja me está creando un complejo absurdo y no sé qué hacer. Debo confesar que tengo miedo que termine conmigo si no acepto su pedido. ¿Qué hago? Necesito su consejo lo más pronto posible.

Querida Lucero, quien te ama te acepta tal y como eres. Sergio está creando en ti una seguridad que no tenías y no debes pasar por alto este tema. Quizá ahora te está pidiendo esa operación, pero qué otros cambios querrá que te hagas más adelante. Mantente firme con tu decisión y pídele que no insista. Si te sigue presionando, evalúa si realmente quieres seguir en esa relación. Suerte.