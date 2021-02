Magaly Moro

magalymoro@prensmart.pe

Lucy (53, Barrios Altos). Doctora Moro, recurro a usted porque no quiero perder ni a mi esposo ni a mi familia, pero el estrés por la culpa de este segundo encierro me está volviendo una histérica.

Antes de escribirle, acudí a mi grupo de amigas para comentarles que últimamente sufro de ataques de ira, que ando muy irritante y mi marido no me soporta. Lejos de darme un consejo, me respondieron que andan igual, pero yo insistí en que mi caso era diferente porque hasta me he convertido en una persona agresiva. No obstante, ellas se rieron y me dijeron que seguro me está dando la menopausia otra vez. Al final, no me sentí comprendida.

Señora Moro, ante cualquier situación, exploto. Hace poco tuve una fuerte pelea con mis hijos porque los veo todo el día metidos en el celular. Como uno de ellos decidió ignorarme olímpicamente, le arranché el celular y lo estrellé contra el piso. El móvil quedó hecho añicos y mi hijo no me dirige la palabra. Cuando llegó mi marido, le conté de este episodio y me contestó que estaba harto de mí. “En cualquier momento me voy a largar de esta casa, loca. Y deja de maltratar a mis hijos”, fueron sus palabras.

Todo esto me genera dolor, me hace sentir una mala persona y que nadie en mi casa me quiere. Antes de la pandemia, si bien me enojaba, no tenía esas reacciones. Hasta maltrato a los chicos que me hacen delivery. ¿Qué hago? Si sigo así me quedaré completamente sola.

Ojo al consejo

Querida Lucy, no te sientas mal, la pandemia ha impacto muy fuerte en las emociones de todos. No eres una mala persona, solo te hace falta aprender a controlar tu carácter y manejar mejor el estrés.

Lo que te aconsejo es buscar ayuda psicológica y conversar seriamente con tu marido. Él no debería tratarte de esa manera, sino ser tu soporte.