Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 41 años, que vive en Los Olivos

Doctorcita, espero que no piense que soy una dramática, pero siento una gran inseguridad y necesito su consejo porque no quiero perder a mi esposo.

Sergio y yo llevamos juntos tres años. Nos conocimos a través de una app de citas y, cuando lo vi en persona, me quedé cautivada con su sonrisa, pero sobre todo con su musculosa anatomía.

Debo confesar que, al principio, yo pensé que no le gustaría. Yo soy una mujer robusta, de baja estatura y sin nada fuera de lo común. Sin embargo, Sergio dice que soy muy guapa, ocurrente y divertida. Siempre que estamos juntos, no para de reír con mis ocurrencias.

Señora Moro, todo nos va bien, pero mi gran problema es que, hasta ahora, no he podido superar mis complejos físicos porque mi marido tiene un cuerpazo, especialmente un trasero bien tonificado, en cambio, yo soy muy plana, no tengo nada de pompas. No puedo creer que él tenga más trasero.

Esta situación me asusta porque tengo miedo que se fije en alguien más y se desenamore de mí. Desde que inicié una relación con él, hago ejercicio a diario, pero no veo resultados. Mi esposo no sabe de mis inseguridades, no quiero espantarlo, pero últimamente está raro porque cree que no me gusta lo suficiente. ¿Qué hago, doctora? Ayúdeme, por favor.

CONSEJO

Estimada Lorena, si has detectado que tienes un fuerte problema de inseguridad, te aconsejo que lo converses con tu pareja para que él entienda el porqué de tu conducta y no malinterprete la situación. En una relación la confianza es muy importante. Si Sergio te eligió es porque ha visto muchas cosas buenas en ti, que van más allá del físico. No te desanimes. Suerte.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe