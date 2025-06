El pan puede estar en una dieta saludable si sabes cuánto y cuál comer. Una rebanada de pan promedio (sea blanco, integral o artesanal) tiene entre 70 y 120 calorías, dependiendo del tamaño y los ingredientes. En general, puedes comer entre 1 y 3 porciones al día, según tu nivel de actividad, si haces ejercicio o si consumes otros carbohidratos como arroz o fideos en tus comidas.

Para elegir mejor, fíjate en que tenga pocos ingredientes, que contenga fibra (2 o 3 g) y que no tenga azúcares añadidos ni grasas hidrogenadas. Lo ideal es que su primer ingrediente sea harina (de trigo, centeno, etc.) y que no contenga aditivos.

El pan de masa madre, el pan artesanal y el pan de piso (horneado directamente sobre piedra) son opciones más naturales. Se digieren mejor, duran más sin preservantes y, en el caso del pan de masa madre, pueden favorecer tu microbiota intestinal. ¡El buen pan se siente, se huele y se lee en la etiqueta!

