Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Valeria, de 20 años, que vive en San Miguel:

Doctora Moro, le escribo porque necesito de su sabio consejo. Lo que pasa es que mis papás están separados desde hace dos años. Yo creo que fue un error que se separaran. Guardaba la esperanza de que se vuelvan a juntar, pero parece que mi deseo no se hará realidad.

Es que surgió un problema: Desde hace un año mi mamá está saliendo con un chico que es ocho años menor que ella. Sí. Imagínese. Mi mamá, Verónica, tiene 45 años, y ese sujeto, Nicolás, tiene 37.

Yo creo que ese hombre solo quiere sacarle dinero a mi madre. Ella es muy trabajadora. Tiene su empresa de lavado de autos y le va muy bien. Eso le ha permitido vivir con pocas preocupaciones económicas.

Si bien mi mamá es una mujer guapa, esbelta, que no aparenta la edad que tiene, y muy alegre, considero que ese novio que tiene no se fijó en sus cualidades sino en su dinero. Lo digo porque mi mamá me ha contado que el hombre tiene varias deudas en el banco y que no tiene un trabajo fijo. Sé que ella lo ha apoyado prestándole dinero.

Ese sujeto, Nicolás, no me agrada en lo absoluto. Creo que mi mamá está ciega y no ve la realidad, que ese hombre es un vividor. Ella siempre lo justifica.

Señora Magaly, por favor, ayúdeme, ¿cómo puedo abrirle los ojos a mi madre? Estoy casi segura de que ese hombre solo la quiere para que lo mantenga. Necesito su consejo. Si logro separarlos seguramente mis papás volverán a estar juntos como es mi deseo.

CONSEJO

Estimada Valeria, entiendo tu preocupación. Está bien que estés alerta por tu mamá y la trates de proteger. Considero que debes respetar la decisión que tomaron tus padres. Seguramente tuvieron motivos para separarse. No vivas esperando que se amen de nuevo. Por otro lado, tal vez puedas intentar conocer más a Nicolás. Te servirá para confirmar tus sospechas o descartarlas.

ESCRÍBEME TU CASO A magalymoro@prensmart.pe