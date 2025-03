Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Lorena, de 44 años, quien vive en el distrito de Carabayllo:

Doctora Moro, estoy casada hace 7 años y al principio mi relación era perfecta, pero con el tiempo empecé a notar actitudes extrañas en mi marido. Llegaba tarde, cambiaba la clave de su celular y lo ponía boca abajo, lo que me generaba inseguridad. Aunque pensaba que era algo pasajero, mis sospechas aumentaron al ver las declaraciones de Pamela López en El Valor de la Verdad, donde mencionó algo relacionado con Christian Cueva y los chips de teléfono.

Decidí investigar por mi cuenta y en solo unos días descubrí que mi marido tenía varios chips guardados en un cajón. Al confrontarlo, me dijo que eran de un amigo y que se olvidó de devolvérselos, pero su respuesta no me convenció. Me hizo sentir como si fuera una mujer paranoica, exagerando por cosas que no tenía que preocuparme.

Me duele su trato, y aunque no tengo pruebas definitivas de que me sea infiel, la desconfianza está presente constantemente. La situación me está afectando mucho, pero no sé si mis sospechas son ciertas o si estoy exagerando, y eso me impide tomar una decisión clara.

Estoy atrapada entre mis emociones y la falta de pruebas para tomar una decisión, Doctora. Vivo con una constante incertidumbre, sin saber si debo seguir luchando por la relación o enfrentar la posibilidad de que la confianza está rota. ¿Qué debo hacer?

CONSEJO

Querida Lorena, la desconfianza en una relación no debe ignorarse. Si tus sospechas son constantes y no hay un cambio claro, es hora de plantearte si realmente estás en una relación saludable. No sigas tolerando actitudes que te lastiman. Si no puedes obtener respuestas claras, considera seriamente si esta relación merece continuar. Tu bienestar emocional es lo más importante.