Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Nicolás, de 37 años, que nos escribe desde Breña.

Señora Moro, necesito contarle algo que me tiene incómodo y que no sé cómo manejar sin herir a mi pareja. Estar al lado de mi novia se ha vuelto un martirio, y no porque ella sea una mala persona, sino por el perfume árabe que usa desde hace un mes. Es un olor tan fuerte que hasta me provoca dolor de cabeza, pero me da vergüenza decírselo porque sé que lo compró con mucha ilusión.

Wendy siempre ha sido coqueta y le gusta oler bien. Desde que nos conocimos, me hablaba de su sueño de tener un perfume fino, de esos caros. Como su sueldo no le alcanza para uno de marca, buscó una alternativa y encontró estos perfumes árabes que, según ella, tienen una fragancia parecida a los originales. Me pareció bien en un inicio, incluso le dije que olía delicioso.

El problema es que ahora siento que abusa del perfume. Se echa tanto que apenas se me acerca, me mareo. Al principio pensé que me acostumbraría, pero ha sido todo lo contrario. Cuando salimos, ya ni me provoca abrazarla porque el aroma es tan invasivo que hasta me da náuseas.

La quiero mucho, señora Moro, y no quiero que un tema como este cree distancia entre nosotros. No sé cómo abordar la situación sin que piense que la estoy criticando. Sólo quiero encontrar una manera de decirle lo que siento con cariño, sin que lo vea como un rechazo. ¿Qué me recomienda hacer?

CONSEJO

Estimado Nicolás, habla con Wendy con cariño y sinceridad. Hazle saber cuánto valoras que se cuide y quiera oler bien, pero también exprésale que el aroma tan intenso del perfume te provoca malestar físico. Propón, sin herirla, buscar juntos una fragancia más suave. Lo importante es que note tu amor y comprensión, no una crítica hacia ella.