Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Santiago, de 45 años, que nos escribe desde Independencia.

Doctora, las inseguridades me están consumiendo. Hace un año comencé una relación con Fátima, quien tenía solo seis meses de divorciada. Ella me contó que su matrimonio estuvo en crisis durante casi dos años, así que para ella llevaba más tiempo soltera de lo que parecía. Desde el inicio, intentamos construir algo nuevo, pero no ha sido fácil.

Fátima tiene dos hijos grandes que aún quieren mantener contacto frecuente con su padre. He tratado de no involucrarme mucho en esa parte, entendiendo que ella no puede alejarse completamente de él. Sin embargo, varias veces hemos discutido porque siento que la relación entre ellos es demasiado cercana y eso me genera mucha incomodidad.

Hace poco, luego de una reunión con sus amigos en la que bebió más de la cuenta, volvimos a casa y estuvimos muy cariñosos. Durante una conversación, sentí la necesidad de preguntarle qué sentía por su ex, y me confesó que lo extraña mucho. Esas palabras me destruyeron por dentro y han hecho que vea nuestra relación con otros ojos.

Doctora, estoy perdido y no sé si puedo continuar así. Me duele pensar que ella aún piensa en otra persona y eso me genera dudas sobre nuestro futuro juntos. Quisiera saber qué hacer para aclarar mis sentimientos y decidir si vale la pena seguir luchando por esta relación.

CONSEJO

Querido Santiago, habla con Fátima honestamente sobre tus sentimientos y escucha sin juzgar. Establezcan límites claros respecto a su ex. Trabajen en fortalecer la confianza y la comunicación. Consideren terapia de pareja para abordar inseguridades. Cuida tu bienestar emocional y decide qué es mejor para ti a largo plazo.