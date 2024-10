Lucía (27 años, Villa María del Triunfo). Doctora Magaly, siempre leo sus casos del corazón y creo que tiene los consejos justos, por eso le escribo. Necesito su orientación.

Tengo una relación de tres años con Javier. Lo conocí en la universidad y, tras cuatro años de amistad, decidimos darnos una oportunidad como pareja. Durante este tiempo, he disfrutado de un romance hermoso. Mi chico siempre fue cariñoso, atento y sincero conmigo; en muchas ocasiones, ha sido mi consejero y cómplice.

Pensaba que, con el tiempo, nuestro amor se volvía más sólido y que la confianza entre nosotros era inquebrantable. Todos los días, sin exagerar, me decía que me amaba, ya sea en persona o por mensaje. Nunca faltaba un “te amo”. Sin embargo, desde hace un par de meses, lo siento distante. Ha dejado de decirme “te amo” y comenzó a usar “te quiero”, lo cual me alarmó.

Hace un mes le pregunté qué estaba ocurriendo y por qué ya no me decía que me amaba. Su respuesta fue que no se había dado cuenta de este cambio. “No me percaté, lo siento, sabes que te amo. Tal vez es el estrés de los últimos meses por diversas situaciones”, dijo.

Doctora, no sé qué pensar. Es cierto que ha enfrentado problemas laborales y de salud de sus padres, pero ¿cree que eso justifica olvidar una frase tan importante como “te amo”?

CONSEJO

Estimada Lucía, si sientes que tu pareja se está distanciando, intenta abrir un diálogo honesto. Encuentra un momento tranquilo para hablar y pregúntale cómo se siente. Explica tus inquietudes sin culparlo; a veces, el estrés o las preocupaciones pueden afectar la forma en que expresamos nuestros sentimientos. La sinceridad es clave para mantener una relación sólida.