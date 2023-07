Magaly Moro

Kirmy (33 años, Villa El Salvador). Doctora Moro, espero recibir una respuesta a mi caso lo más pronto posible. Le cuento que he logrado ganarle a la amante de mi marido y me quedé con él, a su lado, a pesar de sus artimañas. En parte siento una pequeña satisfacción en que ella saliera lastimada, pero algo me dice que no es lo correcto.

Llevo tres años casada con mi pareja, este mes es nuestro cuarto aniversario y no estoy segura de llegar a ese momento. Mi esposo me había engañado una vez en su despedida de soltero, pero lo dejé pasar porque yo tuve un romance de una noche en mi despedida también. Sin embargo, hace poco recibí un mensaje de una mujer que decía ser la amante de mi marido. Me sacó en cara que me había ganado, que yo estaría llorando e, incluso, me dijo que ella era más mujer para él que yo.

Eché a mi esposo de la casa. Lo ignoré por un mes hasta que decidí escucharlo. Resultó ser que esta señorita era la mujer con la que me engañó en su despedida de soltero, que había quedado embarazada y estaba amenazándolo con destruir nuestro matrimonio si no le daba reconocimiento legal a su hijo.

Ahora vivimos juntos nuevamente, pero ayer esa tipa descarada me llamó diciéndome que era una desalmada por hacerle eso a una madre soltera. Yo me burlé y le increpé que ni un hijo suyo podía separarme de mi hombre, que ella fue la que terminó llorando. Aún así, tengo la duda de si debería seguir al lado de mi esposo. ¿Qué hago?

OJO al consejo

Estimada Kirmy, no te sientas mal por tus sentimientos. Si este tema se había cerrado en el pasado cuando ambos se disculparon la infidelidad, nada debería cambiar. Aún así, un niño inocente no es culpable por el problema generado. Habla con tu esposo para que llegue a un acuerdo con esa mujer por el bien de la criatura. Esto aliviará tu cargo de conciencia. Suerte.