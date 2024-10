Hola, soy Magaly Moro y leo todos los días tu caso del corazón para darte un consejo. Siempre protejo la identidad de las personas que me escriben porque esta historia podría ser la de cualquiera.

El amor nos impulsa a ser mejores personas, pero también nos puede cegar y poner contra la espada y la pared. En este espacio recibirás un consejo, el consejo de una amiga anónima. Ojo, esto no es una terapia. En muchos casos sí es importante recurrir a una, ya sea solo o en pareja.

Hoy te cuento la historia de Román, de 38 años, del Cercado de Lima:

Doctora Magaly, hace tiempo que no sentía algo tan fuerte por una persona, pero desde que conocí a Johana han aflorado sentimientos en mí que pensé que había olvidado. Lamentablemente, nada es perfecto.

Todo parecía ir muy bien, hasta que me presentó a su familia. Sus padres, además de no responderme el saludo, dijeron de inmediato: “Así que tú eres el popular Arturo, el mecánico”, con un tono de desprecio. Intenté disimular, pero continuaron siendo groseros y haciendo comentarios ofensivos sobre mi persona.

En otra reunión, sus tías le preguntaron, sin importarles que yo estuviera presente: “Hija, ¿qué fue de tu exnovio, el abogado alto y guapo?”. Mi novia las miró ofuscada y respondió: “No sé, ni me interesa, tías. Ahora estoy muy feliz con Arturo, un muchacho increíble que me ama y me respeta”. A pesar de que me dio mi lugar, me sentí menospreciado.

La situación se ha mantenido con diferentes familiares; todos me detestan y me hacen saber que el ex de Johana era un mejor partido. Nunca me había pasado esto y mi autoestima está por los suelos. He intentado ganarme el cariño, al menos de sus padres, pero no logro ni un pequeño avance.

Debido a esta situación, he tenido varias peleas con Johana. Ella sufre, dice que me ama y que no me quiere perder, pero no puedo con mis inseguridades. Doctora, ¿qué puedo hacer? Ayúdeme.

CONSEJO

Querido Arturo, primero, es importante que tú y Johana establezcan límites con su familia si continúan siendo groseros. Es necesario dejar claro cómo quieren ser tratados. También habla sinceramente con tu pareja sobre tus sentimientos e inseguridades para que ella entienda lo que estás sintiendo. Luchen por su relación.